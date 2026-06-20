Paz kündigte den ⁠Schritt am frühen Samstagmorgen in einer Rede an die Nation an. Er reagierte damit auf seit 50 Tagen anhaltende Strassenblockaden, die ‌die Wirtschaft des südamerikanischen Landes nahezu zum Stillstand gebracht und indirekt zu mehreren ‌Todesfällen geführt haben. Mit dem Ausnahmezustand kann das Militär ​im Land verstärkt eingesetzt werden, um Blockaden zu räumen und die Ordnung wiederherzustellen. Kurz zuvor hatte Paz mit dem Gewerkschaftsbund COB eine Vereinbarung geschlossen, die die Lage entspannen sollte. Wichtige Regierungsgegner waren aber nicht daran beteiligt, ihre Proteste dauerten an.