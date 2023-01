Der Gouverneur des Regierungsbezirks, Ibaneis Rocha, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, alle Sicherheitskräfte seien im Einsatz. Später gab er auf Twitter die Entlassung des für die Sicherheit zuständigen Ministers, Anderson Torres, bekannt. Dieser war unter Bolsonaro Justizminister. Der Generalstaatsanwalt kündigte an, gegen Torres sei Haftbefehl beantragt worden. Eine Stellungnahme von Bolsonaro lag zunächst nicht vor. Die Ereignisse in Brasilia erinnerten an die Erstürmung des US-Kapitols am 06. Januar 2021 durch Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Sie erkannten den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden nicht an. Bolsonaro und Trump hatten im Amt enge Beziehungen gepflegt und einen ähnlichen Politik-Stil bevorzugt.