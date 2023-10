Auf den Grossangriff der Hamas auf Zivilisten hat Israel mit Bomben auf den Gazastreifen reagiert, eine Bodenoffensive wird erwartet. Israel will die radikal-islamische Gruppe, die in dem dichtbesiedelten Küstenstreifen herrscht, eigenen Angaben zufolge auslöschen - als Vergeltung für die Morde und Geiselnahmen in Israel am 7. Oktober. Einen genauen Plan für die Zukunft des Gazastreifens mit seinen 2,3 Millionen Einwohnern hat Israel aber nicht, wie hochrangige Vertreter des Sicherheitsapparats einräumen. "Die Strategie besteht darin, tausende Bomben abzuwerfen, alles zu zerstören und einzumarschieren - aber was dann? Man hat keine Exitstrategie für die Zeit danach", sagt ein Informant aus Sicherheitskreisen in der Region. Das Fehlen eines solchen Plans schürt Sorgen sowohl bei Israels Partnern wie den USA als auch bei den Nachbarn im Nahen Osten.