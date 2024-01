Am Montag erholten sich Staatsanleihen weltweit, nachdem sie in den ersten Tagen des Jahres 2024 eingebrochen waren, weil man befürchtete, dass die Rally Ende 2023 zu schnell gegangen war. Die 10-jährigen US-Referenzrenditen stiegen in der vergangenen Woche um 17 Basispunkte und damit so stark wie seit Oktober nicht mehr. Robuste Arbeitsmarktdaten veranlassten Händler, ihre Geldmarkt-Wetten auf eine rasche Lockerung der Fed zurückzufahren.