Der ehemalige Pimco-Mitbegründer glaubt auch, dass das explodierende US-Staatsdefizit den Angebotsdruck auf den Anleihemarkt erhöhen und die Renditen in die Höhe treiben wird. "An alle Bullen in Sachen Staatsanleihen: Ich denke, eure Argumente sind etwas fehl am Platz. Wir kehren zu einer angemessenen Bewertung längerfristiger US-Schuldverschreibungen und Anleihen zurück.“