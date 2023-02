Binnen Minuten nach der Zahlenvorlage hatten deutsche Bundesanleihen fast die Hälfte dessen eingebüßt, was sie am Tag zuvor zugelegt hatten. Der Kurssprung am Donnerstag hatte auf der Erwartung basiert, dass selbst die Europäische Zentralbank sich dem Ende des Zinserhöhungszyklus nähern dürfte.