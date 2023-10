In Europa steht das Diabetes-Mittel Ozempic des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk im Rampenlicht, wie ein Europol-Mitarbeiter sagt. Es gebe sowohl gefälschte als auch gestohlene Produkte. "Wir haben so viele Fälle", klagt er. Fälschungen von Ozempic sind bereits in mindestens 14 Ländern aufgetaucht, darunter Deutschland, Grossbritannien, Ägypten und Russland. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hatte in der vergangenen Woche Grosshändler und Apotheken dazu aufgerufen, alle Ozempic-Packungen mit grösster Sorgfalt zu prüfen. Novo Nordsik warnte kurz darauf ebenfalls vor Fälschungen seiner begehrten Abnehmspritze Wegovy und seines Diabetesmittels Ozempic.