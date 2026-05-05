«Durch GLP-1 boomt heute die ​Entwicklung von proteinreichem Joghurt, Käse oder ⁠Getränken», sagt Romain Chayot, Mitgründer des französischen Start-ups Standing Ovation, das auf fermentierte Kaseinproteine setzt. Auch das Start-up Verley sieht einen massiven Effekt der ‌Abnehmspritzen auf die Branche. «In den USA hat sich in nur zwei bis drei Jahren alles verändert», urteilt Verley-Chef Stephane Mac Millan. «Das setzt die gesamte Lebensmittelindustrie unter Druck, ihre Rezepturen anzupassen.» Analysten warnen jedoch, dass Präzisionsfermentation derzeit noch zu teuer ‌für den Massenmarkt ist. Zudem bleibt bei diesen neuartigen Alternativen der Geschmack für skeptische Verbraucher eine Hürde. «Milchprotein ist köstlich», ​urteilt Peter McGuinness, Nordamerika-Chef des Lebensmittelkonzerns Bel Group. Mit Blick auf die vielen neuen, nicht aus Molke hergestellten Produkte auf dem Markt fügte er hinzu: «In diesem Proteinrennen haben wir den Geschmack aus den Augen verloren.»