Auch andere Experte kommentieren den Erstsemesterbericht in diese Richtung. Einen Punkt, den die Experten allesamt hervorheben ist die leicht erhöhte Prognose für den Preisdruck im Gesamtjahr. Hier geht Sandoz nun davon aus, dass der Preisdruck die Entwicklung im mittleren einstelligen Prozentbereich belasten dürfte. Zuvor hatte der Konzern eine Belastung im tiefen bis mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt.