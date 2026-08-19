Grund für die positive Entwicklung sei ein kräftiges Wachstum vor allem im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten gewesen, teilte DocMorris am Mittwoch mit.
«Unsere Umsatzdynamik und unsere operative Effizienz haben im ersten Halbjahr 2026 in allen Bereichen klar zugelegt», sagte Firmenchef Walter Hess. Für das Gesamtjahr rechne er daher nun mit einem Umsatzwachstum von neun bis 13 Prozent und einem bereinigten operativen Verlust zwischen zehn und 17,5 Millionen Franken.
Das Ziel, in der zweiten Jahreshälfte operativ die Gewinnschwelle zu erreichen, bestätigte Finanzvorstand Daniel Wüest. In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz um 12,5 Prozent auf 627,8 Millionen Franken gestiegen, während sich der bereinigte operative Verlust (Ebitda) auf 10,9 Millionen Franken mehr als halbierte.
Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) sei um 38,3 Prozent in die Höhe geschossen, der Bereich Digital Services wuchs um gut 71 Prozent.
(Reuters)