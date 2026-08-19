«Unsere ‌Umsatzdynamik und unsere operative Effizienz ​haben im ersten Halbjahr 2026 in allen Bereichen klar zugelegt», sagte Firmenchef Walter Hess. Für das Gesamtjahr rechne er daher nun mit ‌einem Umsatzwachstum von neun bis 13 Prozent und einem bereinigten operativen Verlust zwischen zehn und 17,5 Millionen ​Franken.