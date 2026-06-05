Der Umsatz des laufenden Quartals wachse schneller als erwartet, teilte der weltgrösste Auftragsfertiger von Servern des Chipkonzerns Nvidia - Foxconn - am Freitag mit. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen wie üblich nicht. Im Mai hätten die Erlöse knapp 40 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.
Der offiziell Hon Hai Precision Industry genannte Konzern aus Taiwan ist in erster Linie als wichtigster Produzent der Apple-iPhones bekannt. Inzwischen ist das Servergeschäft jedoch zum wichtigsten Umsatzbringer aufgestiegen. Im März hatte Foxconn-Chef Young Liu sowohl für das laufende Quartal als auch für das Gesamtjahr ein «starkes Konzernwachstum» in Aussicht gestellt. Er strebe einen Weltmarktanteil bei KI-Servern von 40 Prozent an.
(Reuters)