Der offiziell Hon Hai Precision Industry genannte Konzern aus ​Taiwan ist in erster ​Linie als wichtigster ​Produzent der Apple-iPhones bekannt. Inzwischen ist das ‌Servergeschäft jedoch zum wichtigsten Umsatzbringer aufgestiegen. Im März hatte Foxconn-Chef Young Liu sowohl für ​das ​laufende Quartal ⁠als auch für das Gesamtjahr ​ein «starkes Konzernwachstum» ⁠in Aussicht gestellt. Er strebe einen ‌Weltmarktanteil bei KI-Servern von 40 Prozent an.