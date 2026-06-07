Loft statt Familienwohnung

Eigentlich ist der Bau von Hochhäusern wie dem Sphinx ein Mittel, um auf begrenztem Raum verdichtet zu bauen. Eine neue Immobilienstudie der Zürcher Kantonalbank (ZKB) zeigt aber, dass der neu geschaffene Wohnraum ineffizient genutzt wird. Statt effektiv zu verdichten und beispielsweise Familienwohnungen zu schaffen, werden häufig mehrere kleine Wohnungen gebaut. Denn diese bringen in der Summe mehr Profit. Eine Verdichtung für Reiche.