Laut Verwaltungsratsmitglied Boris Collardi sei die Einstellung von rund 100 Bankern im Wealth-Bereich “realistisch”, was für das Institut überdurchschnittlich sei. “Wir sind sehr aktiv dabei, einzustellen”, sagte Collardi am Dienstag im Interview mit Bloomberg TV. Die Bank sei dabei, ihr Geschäft in Asien auszubauen und habe dazu in der Region bislang rund 30 Banker eingestellt. Im Fokus stünden der Raum Greater China sowie Südostasien.