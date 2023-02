Der auf Augenbehandlungen spezialisierte und an der Schweizer Börse kotierte US-schweizerische Konzern steigerte den Umsatz von Oktober bis Dezember um 1 Prozent auf 2,16 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am späten Montagabend mitteilte. Dabei hat sich auch die Profitabilität klar verbessert: Die operative Kernmarge nahm um 0,6 Prozentpunkte auf 18,2 Prozent zu. Im Gesamtjahr 2022 wuchs der Umsatz der früheren Novartis-Tochter um 5 Prozent auf 8,65 Milliarden Dollar. Zuletzt hatte Alcon einen Wert von 8,5 bis 8,7 Milliarden in Aussicht gestellt.