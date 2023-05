Nicht nur im Geschäft mit Hörimplantaten, auch in jenem mit Hörgeräten verfehlt der Jahresumsatz sowohl absolut betrachtet als auch beim Wachstum in Lokalwährungen die Erwartungen relativ deutlich. Beim bereinigten EBITA schrammt Sonova an den Einzelschätzungen vorbei. Auch die diesjährigen Wachstumsvorgaben für das Wachstum bei Umsatz und EBITA in Lokalwährungen wissen nicht zu überzeugen. Dies insbesondere im Wissen um die eher tiefe Ausgangsbasis aus dem vergangenen Jahr.