Damit ist sie zwar noch weit weg von einem Umsatz der hierzulande dominierenden SIX mit über 50 Millionen Transaktionen im Jahr 2025. Direkt vergleichen könne man die BX Swiss mit der Blue-Chip-Börse SIX nicht, betont Bruggeman: «Wir bedienen auch nicht die institutionellen Händler, sondern die Retail-Anleger.» Das Ziel sei in der Schweiz aber ein Marktanteil von mindestens 10 Prozent, was aber «noch einige Jahre dauern» werde.