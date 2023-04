Investoren richten sich darauf ein, dass es im Mai noch eine Zinsanhebung der Fed um einen Viertel-Prozentpunkt geben wird und der Zinsgipfel in den USA damit erreicht sein wird. Die Zinsanhebungen zeigten erst jetzt richtig Wirkung in der Wirtschaft, sagte Raphael Bostic, der Präsident des Fed-Ablegers in Atlanta.