Dies könne jedoch die aktuellen Bewertungskennzahlen im Vergleich zu anderen Unternehmen kaum rechtfertigen. Die Swisscom-Gruppe werde in den nächsten drei Jahren seiner Einschätzung nach wahrscheinlich kein nennenswertes Wachstum verzeichnen, führt der Experte aus. So sei die Ertragsdynamik weiterhin schwach und der Rückgang der Serviceumsätze scheine weder auf dem Schweizer noch auf dem italienischen Markt einen Wendepunkt erreicht zu haben.