Auslöser für das aktuelle Kursplus ist ein Grossauftrag aus Schweden. In der Folge haben die Analysten von Oddo das Kursziel für die Titel kräftig erhöht. Gegen 11 Uhr rücken Implenia nach einem noch verhaltenen Start in den Börsentag um 6,1 Prozent auf 55,7 Franken vor, während sich der Gesamtmarkt gemessen am breiten SPI kaum vom Fleck bewegt. Damit liegen die Implenia-Papiere seit Jahresbeginn nunmehr mit 81 Prozent im Plus. Zuletzt hatten die Titel im Jahr 2018 mehr gekostet.