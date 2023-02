Wer dagegen an der Börse in Schweizer Aktien investierte, hat den Kaufkraftverlust weit mehr als wettgemacht. Die Bank Pictet berechnet eine nominale (geometrische) Durchschnittrendite von Schweizer Aktien von 1926 bis 2022 und gibt diese mit 7,7 Prozent an. So sind aus 100 Franken im Jahr 1926 bis heute über 131’000 Franken geworden. Damit könnten heute rund 65’000 Kilo Kartoffeln gekauft werden, womit man eine Kleinstadt mit Kartoffeln versorgen könnte.