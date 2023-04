Allerdings gibt es regional grosse Unterschiede. So notiert der Index in Nordamerika trotz eines marginalen Anstiegs um 1,6 auf 75,5 Punkte nach wie vor deutlich unter der 100-Punkte-Marke. Erklärt wird dies mit dem Stress im Bankensektor und der US-Geldpolitik. Auch in Asien resultierte ein Wert unter der 100-Zähler-Schwelle (-2,6 auf 89,3 Punkte). In Europa hingegen ging der Index zwar um deutliche 6,4 auf 111,2 Punkte zurück, liegt damit aber nach wie vor klar im positiven Bereich.