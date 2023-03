Syngenta wurde 2017 für 43 Milliarden Dollar vom chinesischen Staatskonzern ChemChina gekauft und letztes Jahr in Sinochem eingegliedert. Die Muttergesellschaft wollte im Rahmen des Börsengangs die Mehrheit an dem Unternehmen behalten. Die Transaktion, die Syngenta mit rund 50 Milliarden Dollar bewerten dürfte, wäre einer der grössten Börsengänge in diesem Jahr weltweit. Syngenta ist Weltmarktführer vor Bayer, der us-amerikanischen Corteva und BASF.