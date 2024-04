In Israel stand der Tel Aviv 35 Index am Sonntag um 12:45 Uhr 0,48 Prozent tiefer bei 1927 Punkten, ehe dieser am Nachmittag die Kursverluste aufholte und 0,20 Prozent höher schloss. Die ebenfalls am Sonntag geöffneten Börsen in Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate oder Qatar verzeichneten kleinere Kursgewinne oder konsolidierten auf dem Niveau des Vortages.