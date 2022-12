"Es würde mich nicht wundern, wenn sich einige Topkräfte nach Alternativen umsähen", sagt Biasio. Einer davon ist Bill Anderson. Der Chef der Pharma-Division tritt Ende 2022 zurück. Laut "Handelszeitung" will Schwan den Posten bis zur GV im März neu besetzen. Interimistisch leitet Schinecker die Geschäfte. Der gibt den CEO-Posten in der Diagnostik-Sparte im Januar an Matt Sause ab.