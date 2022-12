Von den zehn S&P-500-Aktien mit dem grössten Upside hat nur eine 2022 bisher positiv performt. Die Ölgesellschaft EQT Corporation (nicht zu verwechseln mit der schwedischen Beteiligungsgesellschaft EQT) hat an der Börse vom Boom der Ölpreise und den energiepolitischen Implikationen des Ukrainekrieges profitiert. Bei einem Kursanstieg von 65 Prozent erwarten die Analysten ein weiteres Plus in dieser Grössenordung im nächsten Jahr.