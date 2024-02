Sunrise soll im zweiten Halbjahr an die Schweizer Börse zurückkehren. Das ist an sich keine überraschende Meldung. Schon bei der Übernahme von Sunrise durch das britisch-niederländisch-amerikanisches Kabelnetz- und Mobilfunkunternehmen Liberty Global im Jahr 2020 munkelte man, dass Sunrise nach der Fusion mit der Liberty-Tochter UPC nach einer gewissen Zeit wieder an die SIX gebracht werden sollte.