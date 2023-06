In den Fokus rücken dürfte in der neuen Woche zudem der ZEW-Index, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Dieser wird am Dienstag veröffentlicht. Zuletzt hatten Börsenprofis ihre Konjunkturerwartungen für die deutsche Wirtschaft im Mai den dritten Monat in Folge heruntergeschraubt.