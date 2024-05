Warren Buffetts Berkshire Hathaway gab eine Beteiligung in Höhe von 6,7 Milliarden Dollar am Versicherer Chubb bekannt und beendet damit eine monatelange Spekulation über eine geheimnisvolle Beteiligung an einem Finanzunternehmen. Berkshire Hathaway hat die Beteiligung an Chubb seit 2023 aufgebaut, durfte sie aber gemäss der Securities and Exchange Commission (SEC) geheimhalten. Chubb ist einer der grössten Schaden- und Unfallversicherer in den USA und weltweit in 54 Ländern tätig.