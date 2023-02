Unter dem Strich schrieb das Unternehmen allerdings 22,82 Milliarden Dollar Verlust. Buffett bezeichnet das Nettoergebnis regelmässig als nicht aussagekräftig, weil es stark von den schwankenden Börsenwerten der grossen Aktienpakete abhängt, die der Konzern an anderen Unternehmen wie Apple und Bank of America hält. Das 308,8 Milliarden Dollar schwere Aktienportfolio hatte im vergangenen Jahr an Wert verloren.