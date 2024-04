In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,5 Prozent auf 39'765 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix verlor 1,9 Prozent auf 2716 Zähler. Experten verwiesen auf technische Gründe: «Institutionelle Anleger verkaufen typischerweise Aktien, um am ersten Tag des neuen Geschäftsjahres Gewinne zu verbuchen», sagte Shoichi Arisawa von IwaiCosmo Securities. Dieses beginnt am 1. April. Der Nikkei hat seit Jahresbeginn 19 Prozent zugelegt, seit Anfang 2023 sind es 54 Prozent.