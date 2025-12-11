Enttäuschende Geschäftszahlen des US-Softwarekonzerns Oracle haben am Donnerstag die Sorgen über die Profitabilität des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) geschürt und die asiatischen Börsen belastet. Die nachbörslich um mehr als elf Prozent eingebrochenen Oracle-Aktien drückten insbesondere auf Technologiewerte. Die US-Notenbank Fed hatte zuvor wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt, was die Stimmung an der Wall Street zunächst gestützt hatte. In Tokio gab der Nikkei-Index jedoch ein Prozent auf 50'099 Punkte nach. Besonders KI-nahe Werte wie die SoftBank Group, die fünf Prozent verlor, standen unter Druck. Die Börse in Shanghai verlor 0,5 Prozent.