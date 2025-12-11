06:22
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der IG Bank 0,14 Prozent tiefer indiziert. Nachdem die US-Märkte in einer ersten Reaktion auf die Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed positiv reagiert hatten, gaben die US-Indizes nach Börsenschluss die Gewinne wieder her. Die Zahlen und der Ausblick von Oracle wussten nicht zu überzeugen. Von Interesse am hiesigen Markt wird am Donnerstag im SMI sein, ob Roche nach positiven Studiendaten an die Kursgewinne vom Mittwoch anschliessen kann.
Die Schweizerische Nationalbank wird ihren geldpolitischen Kurs für die nächsten drei Monate bekanntgeben. Es wird ein unveränderter Leitzins erwartet. Auf die Börse dürfte dies deshalb keinen grossen Einfluss haben. Sollte der Leitzins indessen nicht wie erwartet bei null Prozent verharren und in den negativen Bereich sinken, so wäre dies eine dicke Überraschung.
+++
06:15
Enttäuschende Geschäftszahlen des US-Softwarekonzerns Oracle haben am Donnerstag die Sorgen über die Profitabilität des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) geschürt und die asiatischen Börsen belastet. Die nachbörslich um mehr als elf Prozent eingebrochenen Oracle-Aktien drückten insbesondere auf Technologiewerte. Die US-Notenbank Fed hatte zuvor wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt, was die Stimmung an der Wall Street zunächst gestützt hatte. In Tokio gab der Nikkei-Index jedoch ein Prozent auf 50'099 Punkte nach. Besonders KI-nahe Werte wie die SoftBank Group, die fünf Prozent verlor, standen unter Druck. Die Börse in Shanghai verlor 0,5 Prozent.
+++
06:08
Am asiatischen Devisenmarkt gab der Dollar nach der Zinsentscheidung der Fed nach. Die Aussicht auf möglicherweise zwei weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr belastete die US-Währung. Der Dollar verlor 0,2 Prozent auf 155,66 Yen. Der Euro notierte nahezu unverändert bei 1,1693 Dollar, nachdem er zuvor mit 1,1707 Dollar ein Zweimonatshoch erreicht hatte. Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent niedriger bei 0,7987 Franken.
+++
06:05
Die Ölpreise legten leicht zu. Händler verwiesen auf Sorgen vor Lieferunterbrechungen, nachdem die USA einen unter Sanktionen stehenden Öltanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt hatten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 62,17 Dollar. Das US-Öl WTI notierte bei 58,46 Dollar.
+++
00:05
Erfreut haben Anleger am US-Aktienmarkt am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Diese war zwar ganz überwiegend erwartet worden, doch die Notenbanker um Chef Jerome Powell rechnen im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Die Inflation dürfte unterdessen nachlassen.
Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,67 Prozent auf 6'886,68 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,42 Prozent nach oben auf 25'776,44 Punkte.
Die Fed hat aus Sorge um den Arbeitsmarkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation in den Hintergrund geriet. Die Zinssenkung solle helfen, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, sagte Fed-Chef Jerome Powell. Doch der Zentralbankrat war gespalten.
«Die amerikanische Notenbank setzt ihren Fokus wie schon bei der Zinssenkung im Oktober auf die Stärkung des Arbeitsmarktes, der weiterhin Schwächetendenzen zeigt», schrieb Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Bei verhältnismässig hoher Inflation und einem anfälligen Arbeitsmarkt werde die Entscheidungsfindung der Fed auch 2026 einer Gratwanderung gleichen.
Die Aktien von GE Vernova (GEV) schnellten um 15,6 Prozent nach oben. Der Windenergiekonzern gab einen optimistischen Ausblick auf 2026, stockt die Aktienrückkäufe auf und erhöht die Dividende.
Die Papiere von EchoStar standen erneut im Fokus. Am Vortag hatten sie von der Meldung profitiert, wonach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen will. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Echostar-Aktien gewannen weitere gut 11 Prozent. Der Satelliten-Betreiber hatte vor einiger Zeit einen Frequenz-Deal mit SpaceX geschlossen und Anteile an der Firma erhalten.
Für die Titel von Gamestop ging es um 4,3 Prozent nach unten. Der Umsatz des Videospielehändlers ging im dritten Quartal um knapp 5 Prozent zurück.
Die Anteilsscheine von Photronics schossen dagegen um mehr als 45 Prozent hoch auf den höchsten Stand seit 2001. Der Halbleiterzulieferer hat einen Umsatz für das erste Quartal prognostiziert, der über der Markterwartung liegt.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)