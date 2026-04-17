Der Eröffnungskurs lag bei 3,20 Franken, womit das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 261 Millionen Franken erreichte, teilte SIX kurz nach Handelseröffnung mit. Der Start in den Handel war fulminant. In den ersten Handelsminuten zog der Wert der Papiere bis 24 Prozent an. Damit kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von rund 260 Millionen Franken.
Vor zwei Tagen hatte HT5 die Kapitalerhöhung vor der Fusion mit Centiel erfolgreich abgeschlossen und damit den Weg für den Börsenstart geebnet. Nun wird die Centiel-Aktie unter dem Tickersymbol «CNTL» an der SIX kotiert.
Tomas Kindler, Global Head Exchanges bei der SIX, zeigte sich erfreut über den Börsenneuzugang. «In einem schwierigen Marktumfeld belegt Centiels Entscheidung, an die Börse zu gehen, Vertrauen in das eigene Geschäftsmodell sowie in den Schweizer Kapitalmarkt», lässt er sich zitieren.
Centiel ist der erste Neuzugang an der SIX im laufenden Jahr. Angesichts der Verunsicherung rund um den Krieg in Nahost ist der Appetit der Anleger auf neue Titel Bankern zufolge gegenwärtig allgemein verhalten.
Die Firma entwickelt und produziert Technologie, mit der kritische Infrastruktur vor Stromausfällen oder Netzschwankungen geschützt werden kann. Produkte von Centiel, die rund 100'000 Franken kosten, werden etwa von Rechenzentren, Krankenhäusern, Banken oder dem Kernforschungszentrum CERN eingesetzt.
Die 2015 gegründete Firma mit Sitz in Lugano wuchs von 2023 bis 2025 um durchschnittlich 30 Prozent und erwirtschaftete im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 45,7 Millionen Franken einen Nettogewinn von acht Millionen Franken. Mittelfristig rechnet die Gesellschaft mit einem Wachstum von jährlich rund 20 Prozent. Centiel ging aus der 2012 vom Elektrotechnikkonzern ABB geschluckten Newave hervor.
Im Rahmen der von der UBS organisierten Transaktion wurden rund 15,4 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 2,04 Franken platziert. Das Platzierungsvolumen belief sich den Angaben zufolge auf etwa 31 Millionen Franken.
Centiel-Mitgründer Gerardo Lecuona erklärte, das Unternehmen wolle seine Technologie nun weiter skalieren und kritische Infrastrukturen unterstützen. Die Aktien von Centiel sollen künftig in den breiten Schweizer Aktienindex SPI aufgenommen werden.
(Reuters/AWP/cash)