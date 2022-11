Das Momentum in den relevanten Märkten sei weiterhin positiv, teilte das vor kurzem von ABB abgespaltene Unternehmen am Montag mit. In der Folge sei auch das Service-Geschäft, welches den Grossteil des Umsatzes ausmacht, gewachsen. Dazu hätten sowohl eine zunehmende Zahl an Serviceverträgen als auch der Verkauf von "Tekomar Xpert"-Lizenzen beigetragen.