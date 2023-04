Aktien, das wissen wir, können brutal abstürzen. Doch mit dem Kauf von Anteilen eines Aktienfonds kauft man zig verschiedene Dividendenpapiere. Stürzt der Kurs der einen Aktie in den Keller, so halten sich die Wertverluste eines Anlagefonds in Grenzen. Häufig ist er gar nicht spürbar. Oder sind etwa die Kurse der auf Schweizer Aktien lautenden Fonds wegen des CS-Debakels in die Tiefe gesackt? Es wäre mir entgangen.