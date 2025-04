Das SIX-Schiedsgericht stellte fest, dass das Chemieunternehmen seine Ad-hoc-Publizitätspflichten im Zusammenhang mit einer Untersuchung von Bilanzierungsfragen im Winter 2021/22 korrekt erfüllt hat. Die entsprechende Mitteilung vom 14. Februar 2022 sei fristgerecht erfolgt, teilte die SIX am Donnerstag mit. Die von der Sanktionskommission ausgesprochene Busse wurde in diesem Punkt aufgehoben.