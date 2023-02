Feierlaune oder Katerstimmung - die Antwort auf die Frage, ob der Konjunkturmotor runder läuft als befürchtet oder schon überhitzt, wird Strategen zufolge die Börsenrichtung in der Faschingswoche vorgeben. Robuste Konjunkturdaten und höher als erwartet ausgefallene Inflations- und Erzeugerpreise in den USA hatten die Sorgen vor weiteren Zinsanhebungen an den Börsen neu angefacht. Der Dax kam in Summe kaum voran und stand per Freitagabend mit 15'360 Punkten rund 300 Zähler unter seinem Anfang Februar erreichten Jahreshoch. Seit Jahresbeginn hat der deutsche Leitindex knapp zwölf Prozent zugelegt.