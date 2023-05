Die US-Aktien-Futures kletterten im Laufe des Morgens in Europa leicht nach oben. Dagegen verloren US-Treasuries in einem vorsichtigen Handel und die Renditen für US-Staatsanleihen stiegen an, nachdem die US-Regulierungsbehörden ankündigten, dass JP Morgan den von der Krise betroffenen Kreditgeber First Republic Bank übernehmen wird.