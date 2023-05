Die Kontrakte auf den S&P 500 und Nasdaq 100 waren kaum verändert, nachdem die zugrunde liegenden Benchmarks am Freitag gestiegen waren. Im vorbörslichen Handel von First Republic wurde ausgesetzt, während JPMorgan um 2,9 Prozent zulegte. JP Morgan wird die Vermögenswerte von First Republic übernehmen, darunter etwa 173 Milliarden US-Dollar an Krediten und 30 Milliarden Dollar an Wertpapieren sowie 92 Milliarden Dollar an Einlagen.