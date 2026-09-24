In Tokio sorgte die Vorstellung ‌eines neuen KI-Geräts von Meta für Kauflaune bei Technologiewerten. Der US-Konzern hatte das Handgerät «Meta ‌Charm» präsentiert, was die Nachfrage nach Computerbauteilen anheizte. Zu den grössten ​Gewinnern zählten CPU-Zulieferer wie Ibiden, Socionext, Meiko Electronic und Ushio, deren Aktien jeweils um mehr als zehn Prozent in die Höhe schnellten. Auch der Chipanlagenbauer Advantest stützte den Nikkei mit einem Plus von gut vier Prozent.