In China drückten schwache Wirtschaftsdaten auf die Stimmung, da sich das Gewinnwachstum der Industrie im August weiter verlangsamte. Zu ‌den klaren Gewinnern zählten Hersteller von Computern und Elektronik, deren Gewinne dank des KI-Booms in den ersten acht Monaten um 110 Prozent in die Höhe schnellten. Zu den Verlierern gehörte die Getränkeindustrie mit einem Gewinneinbruch von 34,7 Prozent. Ein Berater der Zentralbank warnte, dass KI das Ungleichgewicht zwischen starkem ​Angebot und gedämpfter Binnennachfrage verschärfen könnte. Zudem berge die Verlagerung auf den Export angesichts geopolitischer Spannungen Risiken. «Die weltweite Expansion ​scheint in eine Phase auf breiter Basis eingetreten zu sein, wie man sie in ​den vergangenen zwei Jahrzehnten selten gesehen hat», sagte Bruce Kasman, Chefvolkswirt bei JPMorgan.