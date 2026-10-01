Die Hoffnung auf eine Zinspause in den USA hat die Stimmung an den asiatischen Börsen am Donnerstag nur leicht ‌aufgehellt. Daten ⁠vom Mittwoch hatten gezeigt, dass die US-Inflation im August weniger stark ⁠gestiegen war als erwartet. Dies verringerte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank Fed noch im ‌Oktober. Gleichzeitig hielten sich Anleger wegen der auf ‌Mehrjahreshochs notierenden Anleiherenditen und der hohen ​Ölpreise zurück. In Tokio legte der Nikkei-Index 2,4 Prozent zu, wobei vor allem Chip-Werte nach den starken Zahlen des US-Konzerns Micron gefragt waren. Die Börsen in Südkorea zeigten sich dagegen kaum verändert, während die Märkte in Schanghai ‌feiertagsbedingt geschlossen blieben. «Die schwächeren US-Daten haben den Druck von den Fed-Erwartungen und den kurzfristigen Renditen genommen, aber die Sorge um die Kapitalkosten ist nicht wirklich verschwunden, da ​die langfristigen Renditen hoch bleiben», sagte Charu Chanana, Anlagestrategin bei ​Saxo.