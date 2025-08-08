Mit dem Abgang von Direktorin Adriana Kugler ergibt sich derweil eine Vakanz im Board der US-Notenbank. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Nachfolgefrage bis Ende der Woche zu klären. Er will den frei werdenden Posten zunächst nur vorübergehend besetzen und eine dauerhafte Lösung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten der frühere Fed-Direktor Kevin Warsh und der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett. Beide haben sich wie Trump für niedrigere Zinsen ausgesprochen. Kugler hat für Freitag ihren vorzeitigen Rückzug angekündigt, obwohl ihre Amtszeit erst Ende Januar 2026 abgelaufen wäre.