An den asiatischen Börsen haben sich die Anleger am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve zurückgehalten. Die Aktienmärkte zeigten sich ‌uneinheitlich, nachdem sie ⁠vier Tage in Folge nachgegeben hatten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio gab ⁠0,1 Prozent nach. Die Börse in Schanghai verlor ebenfalls 0,1 Prozent. Dagegen legte die Börse in Südkorea um 0,8 ‌Prozent zu. Händler gehen fest von einer Zinserhöhung um 25 ‌Basispunkte aus. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird dem FedWatch-Tool ​der CME Group zufolge auf 92,4 Prozent geschätzt. Zudem drückten die gestiegenen Renditen für US-Staatsanleihen und die hohen Ölpreise auf die Stimmung, sagten Händler.