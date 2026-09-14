Steigende Ölpreise und die Sorge vor bevorstehenden Zinserhöhungen haben die Aktienmärkte in Asien belastet. Der Preis für die Rohölsorte Brent stieg kräftig an, denn neue Angriffe auf Saudi-Arabien und auf ‌Schiffe im Persischen ⁠Golf erhöhten die Nervosität an den Märkten deutlich. Zuvor hatten bereits ein Angriff auf eine saudische Ölpipeline und ⁠ein Vormarsch der jemenitischen Huthi-Miliz die Sorge vor einer Verknappung des Energieangebots geschürt. Ein für Montag geplantes Treffen zwischen dem Iran ‌und den Golf-Anrainerstaaten im Oman, bei dem über die Lage in der Strasse ‌von Hormus verhandelt werden sollte, wurde verschoben.