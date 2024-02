Die Vorgaben sprechen laut Händlern nicht für die grossen Sprünge. In den USA setzt sich die Rekordjagd an der Wall Street fort. Dort übersprang der S&P 500 wenige Minuten vor Handelsschluss sogar erstmals die Hürde von 5000 Punkten, schloss am Ende aber knapp darunter. In Asien ist das Bild gemischt. Während der Nikkei einmal mehr ein frisches 34-Jahres-Hoch markierte, pausiert der Handel auf dem chinesischen Festland wegen des chinesischen Neujahrsfestes.