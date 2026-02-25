09:15
Am Vortag hatte der SMI erstmals die Marke von 14'000 Zählern übertroffen, letztlich aber knapp darunter geschlossen. An der Wall Street hatten die Indizes vor der Rede von Donald Trump zur Lage der Nation und dank nachlassender KI-Sorgen im Plus geschlossen. Nach Börsenschluss in Europa gab es aber nur noch wenig Bewegung.
Händler sehen die rekordlange Rede von Trump indes nicht als Erfolg - es habe zu wenig konkrete Informationen zu Zöllen und keine Stimmungsaufheller gegeben. Am heutigen Handelstag rücken nun wieder zahlreiche Unternehmen mit ihren Bilanzen in den Fokus. Zudem wartet der Markt gespannt auf die Zahlen des Chip-Giganten Nvidia am Abend. «Und hier dürfte es nicht reichen, nur die Erwartungen zu übertreffen - der Teufel wird im Detail liegen», kommentierte ein Händler. Jedenfalls könne Nvidia allein nicht die KI-Angst vertreiben.
Bereits am Vorabend präsentierte Alcon (-1 Prozent) seine Ergebnisse. Der Augenheilmittel-Konzern hat im Schlussquartal sein Wachstum beschleunigt und stellt auch für das laufende Jahr steigende Umsätze in Aussicht. Die Guidance wird in ersten Kommentaren als eher konservativ eingestuft.
Unter den Blue Chips berichtete noch Sandoz (+8 Prozent) über ihre Jahreszahlen. Die Generikaspezialistin ist insbesonderer dank der starken Entwicklung der Biosimilars gewachsen und hat sowohl die eigenne als auch die Analystenerwartungen erfüllt.
Die UBS-Aktie (+1 Prozent) reagiert nicht negativ auf einen Pressebericht über weitere Ausfälle im Kreditfondsgeschäft. So habe ein von der Pleite des US-Autoteilehersteller First Brands betroffener Fonds noch ein weiteres Investment fast vollständig abschreiben müssen, schreibt das deutsche «Handelsblatt».
Der Personaldienstleister Adecco (-1 Prozent) setzte den Erholungskurs im Schlussquartal fort und hält die Dividende stabil. Einzig der Reingewinn blieb leicht unter den Schätzungen. Derweil macht die Gruppe Fortschritte bei der Entschuldung.
Der zuletzt durch KI-Sorgen belastete Bankensoftwarehersteller Temenos (+6 Prozent) erhöhte nach einem massiven Gewinnanstieg die Dividende und schraubt die Mittelfristziele nach oben. Nun liegt der Fokus auf dem Investorentag.
Bei Georg Fischer (-3 Prozent) steht nach dem Konzernumbau nun das fortgeführte Geschäft im Fokus. Hier kam es zu einem leichten Umsatzrückgang, der Gewinn wurde von Sondereffekten belastet.
+++
08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,12 Prozent tiefer geschätzt. Die Aktien von Alcon (1,1 Prozent, nach den Jahreszahlen) und Holcim (0,5 Prozent) erleiden im Leitindex die grössten Verluste. Amrize ist die einzige Aktie mit leichten Gewinnen.
Am breiten Markt steigen Temenos über 3 Prozent nach Ankündigung einer Dividendenerhöhung. Avancen verzeichnen auch Adecco (2,4 Prozent) und Sandoz (1,2 Prozent). Die Aktie von Georg Fischer fällt dagegen nach den Jahreszahlen (2,1 Prozent)
+++
06:20
+++
06:00
Die Hoffnung auf das boomende Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) hat die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch angetrieben. Anleger setzten vor allem auf koreanische Chiphersteller, die als sichere Wette auf den KI-Boom gelten. Zudem warteten die Investoren auf die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chip-Herstellers Nvidia.
Der japanische Nikkei-Index legte um 1,9 Prozent auf 58.381,78 Punkte zu. Der südkoreanische Kospi stieg um fast 1,7 Prozent und notierte erstmals über der Marke von 6000 Punkten. Die Börse in Shanghai gewann 1,2 Prozent.
+++
05:45
+++
05:00
+++
01:00
Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warteten die Anleger auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,76 Prozent höher bei 49.174,50 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,77 Prozent auf 6.890,07 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.977,05 Punkte nach oben.
Für Entspannung sorgte die Nachricht, dass das KI-Startup Anthropic die Reichweite seines Chatbots Claude ausweiten wird, um Partnerschaften im Software- und Dienstleistungssektor aufzubauen. Tags zuvor hatten die Aktien einiger grosser IT-Unternehmen unter einer anderen Anthropic-Ankündigung gelitten, die als Bedrohung für ihre Geschäfte angesehen wurde.
Die heutige Botschaft des OpenAI-Konkurrenten Anthropic, dass sie helfen und nicht schaden wollen, trage zu einer recht gesunden Erholungsrally im Softwarebereich bei, kommentierte Adam Crisafulli vom Finanzanalyse-Unternehmen Vital Knowledge. So verbuchten die Papiere von Factset , Thompson Reuters und Adobe Kursgewinne zwischen 3,4 und 11,4 Prozent.
Der Chipkonzern AMD wird den Facebook-Konzern Meta mit KI-Computerchips für viele Milliarden US-Dollar beliefern. Im Rahmen des Geschäfts kann Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von zehn Prozent entsprechen würde. Die AMD-Papiere schnellten um 8,8 Prozent nach oben, Meta-Titel stiegen um 0,3 Prozent.
Dank fortgesetzter Übernahmespekulationen setzten die Anteilscheine des Zahlungsdienstleisters Paypal ihren jüngsten Erholungskurs mit einem Kurssprung von 6,7 Prozent fort. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt der Zahlungsabwickler Stripe die vollständige oder teilweise Übernahme von PayPal.
Die Aktien von Home Depot gewannen 2,0 Prozent. Die Baumarktkette hatte im Schlussquartal 2025 den Umsatz leicht gesteigert. Analysten hatten dagegen im Mittel ihrer Schätzungen einen Rückgang prognostiziert.
Die Titel von Eli Lilly verloren 1,6 Prozent. Der Kontrahent Novo Nordisk hatte zuvor Preissenkungen von bis zu 50 Prozent für seine Abnehmpräparate Ozempic und Wegovy angekündigt.
Die Anteile von Keysight Technologies sprangen um 23 Prozent nach oben. Der Hersteller von Mess- und Prüftechnik für die Automobil-, Telekom- sowie Luft- und Raumfahrtbranche übertraf mit den Wachstumszielen für 2026 die Erwartungen.
