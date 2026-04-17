Die Anleger ‌hoffen auf eine Entspannung im Nahen Osten. Eine zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon ‌sowie ein mögliches Treffen zwischen den USA und dem Iran ​am Wochenende liessen sie aufatmen. «Die Aktienmärkte bleiben positiv, aber wir brauchen konkrete Beweise dafür, dass der Frieden von Dauer ist», sagte Analyst Nick Twidale von ATFX Global. Dazu gehöre eine vollständige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. In Japan nahmen Investoren derweil nach den jüngsten Rekordhochs bei Technologieaktien Gewinne mit. Zu den Verlierern zählten der Chipanlagenbauer Tokyo Electron mit einem Minus von drei ‌Prozent sowie der KI-Investor SoftBank, der 3,19 Prozent einbüsste.