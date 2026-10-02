Am Währungsmarkt profitierte der Dollar ​von seiner Rolle als sicherer Hafen angesichts der Turbulenzen an den europäischen Anleihemärkten, wo Haushaltssorgen in Frankreich die Renditen in die Höhe trieben. Im asiatischen ‌Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 157,94 Yen und legte leicht auf 6,7045 Yuan zu. Zur Schweizer Währung gab er auf 0,8292 Franken nach. Der Euro, der zuvor stark unter Druck geraten war, blieb fast unverändert bei 1,1242 Dollar und ging ​auf 0,9330 ​Franken zurück.