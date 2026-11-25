In Japan drückten zudem heimische Inflationsdaten auf die Stimmung und machten ‌zinssensible Werte zu Verlierern. Die Teuerung im Dienstleistungssektor sprang im ​Oktober auf 4,2 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 1990. Dies schürt die Erwartung, dass die Bank of Japan (BOJ) die Zinsen bald weiter anheben wird. «Die Unternehmen geben die steigenden Arbeitskosten weiterhin weiter», erklärte Kenichiro Ahara, Ökonom beim Dai-ichi Life Research Institute. Zu den grössten Verlierern in Asien gehörten Technologiewerte, die unter der schwindenden KI-Rally litten. Chiplastige Märkte wie Südkorea und Taiwan brachen in der Spitze um ‌5,3 beziehungsweise 5,1 Prozent ein.