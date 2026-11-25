06:20
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der IG Bank 0,3 Prozent höher indiziert. Das Schweizer Leitbarometer folgt damit den freundlichen Vorgaben des Dow Jones, welcher am Dienstag höher schloss.
Auf der Agenda steht am Nachmittag der PCE-Deflator, welcher das bevorzugte Inflationsmass der amerikanischen Notenbank Fed ist. Diese wird in sieben Tagen über die Höhe der Leitzinsen entscheiden.
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06:17
Die Furcht vor neuen US-Zöllen und ein abflauender Hype um Künstliche Intelligenz (KI) haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Die japanische Börse in Tokio hat schwächer tendiert, wobei der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,8 Prozent auf 56'998,83 Punkte nachgab und der breiter gefasste Topix 0,7 Prozent niedriger bei 3738,02 Zählern notierte. Auch in China ging es abwärts: Die Börse Shanghai verlor 1,0 Prozent auf 3512,66 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,0 Prozent auf 3925,57 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans büsste 2,3 Prozent ein.
In Japan drückten zudem heimische Inflationsdaten auf die Stimmung und machten zinssensible Werte zu Verlierern. Die Teuerung im Dienstleistungssektor sprang im Oktober auf 4,2 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 1990. Dies schürt die Erwartung, dass die Bank of Japan (BOJ) die Zinsen bald weiter anheben wird. «Die Unternehmen geben die steigenden Arbeitskosten weiterhin weiter», erklärte Kenichiro Ahara, Ökonom beim Dai-ichi Life Research Institute. Zu den grössten Verlierern in Asien gehörten Technologiewerte, die unter der schwindenden KI-Rally litten. Chiplastige Märkte wie Südkorea und Taiwan brachen in der Spitze um 5,3 beziehungsweise 5,1 Prozent ein.
Für erhebliche Verunsicherung sorgten zudem Berichte, wonach die US-Regierung die Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern, darunter China und die EU, veröffentlichen will. Anleger befürchten, dass dieser Bericht den Weg für neue Strafzölle ebnen könnte. Dies belastete insbesondere die exportabhängigen chinesischen Börsen. «Das Wiederaufleben des Zollthemas wurde von den Anlegern mit einem kollektiven Aufstöhnen aufgenommen», sagte Chris Weston, Analysechef der Pepperstone Group. Händler seien angesichts der Schlagzeilen zögerlich, grösseres Kapital zu binden.
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06:12
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,28 Yen und legte leicht auf 6,6677 Yuan zu. Zur Schweizer Währung büsste er etwas auf 0,8364 Franken ein. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0945 Dollar und zog leicht auf 0,9156 Franken an. Der australische Dollar stärkte sich um 0,2 Prozent, gestützt von unerwartet hohen heimischen Inflationsdaten, die den Druck auf die dortige Notenbank für weitere Zinsschritte erhöhen.
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06:06
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,4 Prozent auf 90,14 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,5 Prozent schwächer bei 80,78 Dollar. Die Preise gaben damit nach einer unruhigen Vortagessitzung wieder nach. Zuvor hatten Berichte über neue Angriffe auf Schiffe in und um die Strasse von Hormus die Ölpreise noch um mehr als zwei Prozent in die Höhe getrieben.
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00:05
Auf die Erleichterungsrally an der Wall Street in der US-Technologiebranche nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs ist am Dienstag ein Rückschlag gefolgt. Die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, wurde mit Gewinnmitnahmen quittiert. Dem überwiegend mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial dagegen gelang schon recht früh im Handelsverlauf der Sprung zurück ins Plus.
Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sprachen mit Blick auf den heutigen US-Handelstag und den Techsektor von einem «Lackmustest dafür, welche Rolle blosse Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben» - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.
Der technologielastige Index Nasdaq 100, der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, beendete den Tag 1,99 Prozent im Minus mit 26'214,17 Punkten. Damit könnten einige Marktbeobachter recht haben, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.
Für die Aktie des KI-Chipgiganten Nvidia ging es nach dem 31-prozentigen Kurssprung vom Montag um 5,9 Prozent abwärts. Vom Bewertungsniveau vor dem Einbruch der vergangenen Wochen und dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch sind sie nach wie vor weit entfernt.
Analysten sehen das überraschende Comeback des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang zumindest mit Blick auf das nun gelöste Führungsvakuum positiv. Einige hoben ihre Kursziele an oder stuften die Aktie sogar hoch. Mit der Citigroup und der DZ Bank gab es - ungeachtet der bestätigten Kaufempfehlungen in beiden Fällen - aber auch kritische Stimmen.
«Für Nvidia dürfte sich Huangs Rückkehr zunächst auszahlen, unter Corporate-Governance-Aspekten ist sie jedoch mehr als fragwürdig», schrieb etwa DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann. Die Citigroup-Experten verwiesen auf unverändert fortbestehende Unsicherheit, denn die Untersuchungen zu Huangs Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin sowie im Kontext des ehemaligen Geschäftspartners Megaspeed dauern an.
Im Sog des Kursrückschlags bei Nvidia machte auch die Euphorie bei anderen Halbleitertiteln der Ernüchterung Platz. Nebius, Sandisk oder auch Astera Labs, die am Vortag zu den grössten Gewinnern im Nasdaq 100 gezählt hatten, gehörten nun mit Verlusten zwischen knapp 11 und 14 Prozent zu den Verlierern. Auch Micron und CoreWeave gaben prozentual zweistellig nach. Intel sanken um 8,2 Prozent.
Am Index-Ende aber sackten Analog Devices um 17,4 Prozent ab. Sie litten nicht nur wie die anderen unter der wieder eingekehrten Ernüchterung, sondern auch unter einem verhaltenen Gewinn- und Margenziel des Halbleiterherstellers für das laufende erste Geschäftsquartal.
Für das Papier der KI-Plattform Anthropic ging es mit minus 6,5 Prozent auf 81,91 Dollar noch unter das Tief vom Freitag und erstmals auch unter den Ausgabepreis von 83 Dollar.
HP Enterprise büssten 16,3 Prozent ein. Nach dem 17-prozentigen Vortagsplus machen offenbar einige Anleger Kasse, weil der Umsatzausblick des Server- und Speicherlösungsspezialisten auf das laufende Quartal den höchsten Erwartungen nicht gerecht geworden ist.
Derweil ging es für die Aktien von Insmed um weitere 14,1 Prozent auf etwas über 170 Dollar hoch. Sie näherten sich damit dem vom Pharmakonzern Sanofi gebotenen Preis von 175 Dollar je Aktie, der das Biotechunternehmen mit insgesamt 41 Milliarden Dollar bewertet. Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der Franzosen für deutliche Kursgewinne gesorgt.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)