Der Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, ‌hält ⁠sich vor der anstehenden Zinssitzung ⁠Ende Oktober bedeckt. Er nehme Zinsentscheidungen nicht ‌vorweg, sagte Warsh am Freitag ‌auf der ​Jahrestagung des internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Bangkok. «Ich halte nichts davon, jetzt schon zu sagen, was ich ‌auf den verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr tun könnte», erklärte er. An ​den Finanzmärkten wird erwartet, dass ​die Fed auf ​ihrer nächsten Sitzung am 27. und 28. ‌Oktober die Zinsen unverändert lässt. Im September hatte die Zentralbank die ​Zinsen ​noch angehoben. ⁠Damit habe die Fed deutlich ​gemacht, dass ⁠sie für Preisstabilität sorgen werde, und ‌die Geldpolitik etwas gestrafft, sagte Warsh.